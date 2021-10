Jovic, Lucca e i loro ‘fratelli’: Ecco chi potrebbe far dimenticare presto Vlahovic ai tifosi della Fiorentina

Il caso Vlahovic è ufficialmente aperto dopo le dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Commisso, che ha detto apertamente che il serbo ha rifiutato la proposta di rinnovo del club viola.

Urge a questo punto trovare una soluzione per il futuro, che non è solamente vendere il giocatore al miglior offerente, ma anche e soprattutto saperlo sostituire con un elemento che non lo faccia rimpiangere e che, magari, sappia fare ancora meglio.

Guardando in giro per l’Europa, di nomi interessanti tra giovani e giovanissimi, ce ne sono diversi di giocatori che possono fare al caso della Fiorentina, considerando anche che dalla cessione del serbo, di soldi ne entreranno diversi nelle casse gigliate.

Il primo è facile, per vicinanza, per il fatto di essere quello con la maggiore visibilità e anche perché è sulla bocca di tutti: Lorenzo Lucca del Pisa, classe 2000. Il costo del cartellino è lievitato in pochissimo tempo, grazie alle sue prestazioni e a un po’ di sana pubblicità che non fa mai male. 15 milioni di euro per prenderlo e anticipare la concorrenza potrebbe essere la cifra giusta per questo giocatore che possiamo definire come al limite tra prospetto e realtà. Uno che unisce un grande fisico ad una buona tecnica individuale.

Andando all’estero segnaliamo invece Adam Hlozek dello Sparta Praga (compagno di squadra dell’ex viola David Hancko), classe 2002. Giovanissimo ma già ricercato e che costa sui 20 milioni di euro.

Il nome di Kasper Dolberg non è certo sconosciuto. Si è messo in mostra con l’Ajax, diventando uno dei giovani attaccanti più interessanti in circolazione. Adesso il classe 1997 danese gioca in Francia con il Nizza e con 20-25 milioni di euro un club potrebbe accaparrarselo.

I sudamericani hanno sempre un grande fascino. Darwin Nunez del Benfica si inserisce in questa categoria. Classe 1999, proveniente dall’Uruguay gioca per una squadra di grandi tradizioni e che è una vetrina abbastanza cara: 25 milioni di euro la sua valutazione.

Se guardiamo invece a giocatori provenienti dall’ex Jugoslavia ecco che troviamo Luka Jovic, bosniaco di nascita ma serbo come nazionalità, uno che nel Real Madrid sembra non trovare grande spazio, tanto da essersi fatto un bel giro in prestito all’Eintracht Francoforte in Germania. E’ un classe 1997 e il suo procuratore è uno di quelli che a Firenze è conosciutissimo (Fali Ramadani). Il costo? 25 milioni di euro circa per questo giocatore che nel 2019 venne presentato in grande stile al Bernabeu.

Chiudiamo questa panoramica con Sasa Kalajdzic dello Stoccarda. Anche lui è un ’97 nato in Austria anche se di chiari origini slave. Servono sui 20-25 milioni per accaparrarsi uno degli attaccanti più in vista della Bundesliga. (Ha collaborato Filippo Razzolini)