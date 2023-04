Jovic, ma dove sei finito? Una scelta importante da prendere per la Fiorentina, sul piano tecnico ed economico

‘Nell’ultimo periodo ha avuto molti problemi. E’ una freccia che fa parte del nostro arco, sappiamo bene quello che ci può dare. Lui è uno che nelle coppe si esalta, vedremo domani’. Ha parlato così ieri mister Vincenzo Italiano a proposito di Luka Jovic, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lech Poznan. L’attaccante serbo è sparito dai radar nell’ultimo mese, ma non solo. Jovic non segna da Fiorentina-Milan del 4 marzo, e da quel momento ha accumulato appena 33’ in campionato. In Conference League l’ex Real è partito titolare contro il Sivasspor il 9 marzo, senza lasciare il segno, anzi.

Non è un momento facile per Jovic, in una fase clou della stagione in cui la Fiorentina avrebbe fortemente bisogno di un attaccante che dia risposte in termini di reti oltre a far rifiatare Cabral. La dirigenza viola era consapevole che con Jovic si stava prendendo un rischio e purtroppo finora il bilancio è negativo. Nonostante lo spazio avuto e la fiducia di Italiano, Jovic ha totalizzato appena 4 reti in campionato e 7 nelle coppe, in 39 presenze e quasi 1900’ di gioco.

Jovic non è costato un euro di cartellino ma percepisce 2,5 milioni netti. L’attaccante nato in Bosnia ha firmato un contratto biennale con la Fiorentina e se dovesse lasciare la società viola al termine dell’attuale stagione il Real Madrid incasserebbe il 50% della cifra. Dopo due stagioni Jovic arriverebbe a percepire ben 5 milioni di euro se scegliesse di rimanere in viola. Un’operazione cervellotica e con incastri delicati da considerare. Quel che è certo è che finora il campo non sta dando ragione al giocatore. La speranza è che la situazione presto possa cambiare ma al termine dell’annata sarà inevitabile valutare con estrema attenzione il da farsi per la Fiorentina, per decidere attentamente il futuro del reparto offensivo.