Jovic-Milenkovic, oggi la Fiorentina punta tutto sulla Serbia. Tra stimoli e necessità di riposo, che fare con Gonzalez?

A Napoli, la Fiorentina dovrà affidarsi anche a chi necessita di ritrovare qualche certezza persa nell’ultimo periodo. È il caso di Nikola Milenkovic, che ha un po’ smarrito la continuità nelle partite più recenti, come riporta La Nazione. Per il centrale non è stata una stagione facile, ma Italiano è pronto a dargli le chiavi della difesa (anche perché non ci sarà contro il Basilea, squalificato), nella speranza di rivedere il difensore tanto solido e grintoso che tutti conosciamo.

Il tecnico aspetta risposte anche da Luka Jovic: con Cabral non convocato, sarà lui l’attaccante della Fiorentina di oggi al ‘Maradona’. Uno scenario assai stimolante, ritrovare condizione e gol contro i campioni d’Italia…

E Gonzalez? Per lui dubbio amletico. Anche all’argentino non farebbe certo male altra continuità nel minutaggio; d’altro canto, sarebbe comprensibile un po’ di riposo in vista della sfida europea tra quattro giorni.