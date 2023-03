Jovic out in Nazionale: infiammazione virale per l’attaccante della Fiorentina. Ecco per quanto tempo starà fermo

Problemi per l’attaccante della Fiorentina Luka Jovic, attualmente in ritiro con la Nazionale serba assieme al compagno di squadra Nikola Milenkovic… ma non più a disposizione del ct Dragan Stojkovic. Come si evince da un post pubblicato su Instagram dalla Federazione calcistica serba, il numero 7 viola ha effettuato una visita medica vista la febbre alta riscontrata nelle ultime ore.

Ulteriori controlli hanno evidenziato un’infiammazione virale degli organi respiratori. Nulla di grave per Jovic: basterà un riposo che va dai cinque ai sette giorni. Insomma, in ottica Fiorentina il recupero non dovrebbe riscontrare alcun problema, ma l’infiammazione compromette la sua permanenza in Nazionale. Il classe ’97 salterà le due gare di qualificazione all’Europeo del 2024 con la Serbia, contro Lituania e Montenegro.