Jovic: “Per diventare calciatore, ho anche dormito in macchina con mio padre. Questa sera sarà al Franchi per la gara contro il Milan”

Tanti i temi toccati dall’attaccante della Fiorentina Luka Jovic intervistato da La Repubblica. “E’ stato molto difficile ma ne è valsa la pena – ha spiegato il serbo – ho realizzato il sogno che avevo fin da piccolo: quello di diventare un calciatore professionista. Ricordo i 145 km che facevamo con la vecchia Wolkswagen Passat nera di mio padre. Tante volte abbiamo dormito in quella macchina, noi due, lungo la strada. Oggi per la prima volta è arrivato mio padre in Italia e stasera sarà al Franchi”.