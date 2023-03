Jovic prova a recuperare terreno su Cabral: oggi chance importante per il serbo

Uno dei dubbi che sta accompagnando Vincenzo Italiano riguarda l’attacco: Cabral o Jovic? Il brasiliano ha giocato da titolare contro il Sivasspor, anche perché l’ex Real è arrivato in ritardo nel ritiro viola a causa di alcuni problemi burocratici da risolvere in Spagna. Una partita dura e di lotta per l’ex Basilea, che ha speso molto in terra turca. Anche per questo, contro il Lecce, potrebbe partire da titolare Jovic, attualmente dietro nelle gerarchie di Italiano.

Cabral, infatti, ha trovato una buona continuità al gol ed è sicuramente il prediletto di Italiano nella formazione ideale. Oggi dunque una grande chance per il serbo, che ha da recuperare terreno sull’avversario in una lotta al gol che non può che fare bene alla Fiorentina. Lo sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio.