Jovic regala spettacolo e dimostra di possedere la concretezza che serve alla Fiorentina. Ikone in versione funambolo, da rivedere Cabral e Amrabat

Nell’amichevole di oggi contro il Real Vicenza la Fiorentina ha messo a segno ben 7 gol, di cui la maggior parte nel secondo tempo. Sugli scudi va il neo attaccante viola Luka Jovic, apparso in grande forma con il poker di gol siglato mostrando tutto il ‘killer instinct’ di cui ha bisogno la Fiorentina. Dimostra di possedere la concretezza e la precisione che serve ai viola in attacco. Segna in tutti i modi, anche di testa e su rigore e fa esaltare i tifosi presenti sugli spalti.

Bella prova anche di Ikone, che ha convinto per il suo funambolismo ed estro: serpentine e accelerate che lo rendono tra i migliori in campo. Bellissimo anche l’assist di tacco per il secondo gol di Jovic e per la sua rete siglata al 46′ cercata con caparbietà. Nota di merito per il giovane Pierozzi, che si fa trovare puntuale all’appuntamento con il pallone per il gol del 2-0 e per Gonzalez, che dopo essersi reso pericoloso più volte con la sua qualità e velocità ha sbloccato il risultato con un colpo di testa.

Pecca invece di precisione Saponara nonostante la grande applicazione dimostrata nel primo tempo con tanto di legni colpiti, mentre da rivedere Cabral che non ha ma mai trovato lo specchio della porta pur avendoci provato più volte. Amrabat è apparso invece un po’ appannato in fase di regia quando chiamato in causa.