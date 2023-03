Jovic, rimandato ancora il suo arrivo in Turchia: Niente rifinitura. Si aggregherà nell’imminenza della partita

Ci sono novità riguardanti l’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic. Ebbene il serbo non farà la rifinitura questo pomeriggio in Turchia, ma arriverà domani nell’imminenza del match di Conference League contro il Sivasspor.

In un primo momento era previsto il suo arrivo per oggi, ma così non è stato. Jovic è ancora a Madrid per quelle che la Fiorentina fa sapere essere “questioni burocratiche non rimandabili”.

Con queste premesse è ormai scontato il fatto che davanti giocherà Cabral e non l’ex Real Madrid, che in Conference ha trovato spesso la via della rete.