Jovic si vede tra i titolari. I tre motivi che hanno indirizzato Italiano verso questa scelta

Jovic o Cabral? Cabral o Jovic? Pensi alla formazione della Fiorentina in vista del match contro il West Ham e resta questo il ‘duello’ più affascinante, il vero rebus da risolvere, per così dire.

Il borsino racconta di un vantaggio del serbo sul brasiliano, le indicazioni ’rubate’ qua e là dalla trasferta di venerdì a casa del Sassuolo e dalle ultime sedute di allenamento sono queste.

Cosa potrebbe aver spinto Italiano in questa direzione? Su La Nazione si legge che Jovic, al termine di una stagione in chiaroscuro (più scuro che chiaro) sembra essere arrivato proprio adesso alla condizione di rendimento migliore. E ancora l’ex Real Madrid vanta un’esperienza (in finale) internazionale importante e che potrebbe rivelarsi preziosa nella sfida secca che decide tutta una stagione.

Partire dal primo minuto, poi, potrebbe essere per Jovic la chiave migliore per entrare in partita con i tempi giusti e magari essere protagonista da subito, senza il rischio di piombare in campo ’a freddo’ e con una partita già parzialmente indirizzata.