A Firenze per ritrovare fiducia, continuità e gol. Luka Jovic in sede di presentazione ai tifosi della Fiorentina ha parlato così da Moena:“Sono veramente felice di essere qui. Un onore giocare per la Fiorentina. Darò il 100% per fare felici i tifosi. Bravi ragazzi, ottimi giocatori, felice di lavorare con Italiano, spero che il duro lavoro possa pagare. Ho instaurato subito un buon rapporto con tutti”.

