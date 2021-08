Juric: “Belotti mi ha detto che vuole rimanere al Torino ed essere il nostro capitano. Ma nel calcio tutto può succedere”

Incertezza sul futuro di Andrea Belotti, accostato anche alla Fiorentina, qualora dovesse partire Vlahovic ma per il tecnico granata Juric il futuro dell’attaccante dovrebbe essere ancora al Torino, come spiegato a Sport Mediaset: “Abbiamo parlato due settimane fa quando è tornato ad allenarsi e lui mi ha detto che vuole rimanere, che non vuole andare via. Vuole restare ed essere il nostro capitano, giocare quest’anno al Torino, vedere come va e poi decidere: questa è la sua idea. Ci siamo parlati, mi ha detto che ha tanta voglia, ma nel calcio succede qualsiasi cosa. Però so che il suo desiderio è di rimanere a Torino anche la prossima stagione”.