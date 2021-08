Juric ci va giù pesante: “La Fiorentina investe, a Torino clima di austerity di cui nessuno mi aveva parlato. Pobega in prestito secco? Non è bello lavorare per altri”

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato nella conferenza stampa pre Fiorentina-Torino, non risparmiando toni accusatori nei confronti della società granata. Queste le sue parole: “La Fiorentina fa investimenti, qua al Torino invece c’è un clima di totale austerity di cui nessuno mi aveva parlato. Ci sono tanti problemi che tengo per me. Pobega lo ritengo un buon giocatore, ma in prestito senza riscatto… non è bello lavorare per le altre società. Bremer sarà assente per infortunio e a oggi è l’unico che può giocare in mezzo. Aina sta bene e giocherà. Mentalità impressionante di Belotti, anche se ci fosse stato un accordo con un’altra società sarebbe rimasto qui”.