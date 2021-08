Juric come Gattuso? Clima teso e litigi con il ds Vagnati, il tecnico preoccupato per il mercato

Poteva essere allenatore della Fiorentina un anno fa quando invece fu confermato Iachini e invece oggi allena il Torino: Ivan Juric però non ha visto iniziare proprio alla grande la sua avventura, soprattutto sul mercato. Dall’ambiente granata si parla di forti tensioni tra l’allenatore croato e la dirigenza, in particolare con il ds Vagnati che non ha portato quei 4-5 volti nuovi promessi a inizio estate. Juric ha un carattere molto duro e deciso e non è escluso un colpo di scena clamoroso anche in casa granata, come già avvenuto a Firenze con Gattuso lo scorso giugno.