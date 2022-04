Juric ed il rammarico europeo: “Ci credevo ma abbiamo le qualità di Fiorentina e Sassuolo”

Questo pomeriggio, durante la conferenza stampa alla viglia della difficilissima sfida contro il Milan di Stefano Pioli, l’allenatore del Torino Ivan Juric, interrogato sui progetti futuri della sua squadra, ha espresso tutto il suo rammarico per non esserci battuto già da questa stagione per un posto europeo. Questo un’estratto delle dichiarazioni del tecnico:

“Ci credevo, pensavo di poterlo fare subito. E sono convinto che gli episodi ci hanno girato male: penso a Sassuolo, Udine, Venezia, Inter. Ma non abbiamo qualità come Fiorentina, Sassuolo e Verona. Loro vincono certe partite con qualità, noi su questo siamo ancora un po’ indietro. E sono consapevole che il Sassuolo vince facilmente alcune partite, mentre a noi non riesce. Nello scontro diretto possiamo farcela e anche stradominare, ma quando loro risolvono altre sfide noi non ce la facciamo”