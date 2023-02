Juric: “In Coppa Italia abbiamo fatto il massimo: Fiorentina molto superiore al Torino”

Pochi minuti fa l’allenatore del Torino Ivan Juric, a meno di 24 ore dalla partita casalinga contro l’Udinese, ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. Tra i tanti temi trattati il tecnico granata ha parlato anche della sfida di mercoledì corso contro la Fiorentina in Coppa Italia. Questo un estratto delle sue parole:

“Non è facile migliorare quanto fatto l’anno scorso. I giocatori non sono figurine, non funziona così. In un anno e mezzo abbiamo perso giocatori importanti e maturi, l’ultimo è Lukic. Ilic non è al livello di Lukic, ma sono convinto che con il lavoro può fare bene. Ci vuole tempo. Mi spiace tanto questa squadra, mi è piaciuta anche a Firenze per voglia di lottare nonostante le problematiche. Sono ragazzi a posto che vogliono crescere. Davanti a noi abbiamo un periodo da affrontare bene, con volontà e ambizione per crescere come gruppo e singoli. Non mi pongo obiettivi, voglio che si migliori. Se è stata una botta l’uscita dalla coppa Italia con la Fiorentina? Abbiamo fatto il massimo, il Toro ha giocato al massimo contro una squadra che individualmente e di squadra è superiore a noi. Ognuno dei miei ha dato il massimo, ma gli altri erano più forti. Per la prima volta in un anno e mezzo eravamo tristi, ho visto in spogliatoio che era un piccolo sogno e mi dispiace non essere arrivati nelle condizioni migliori per gli infortuni. Non eravamo al massimo come rosa, ho percepito per la prima volta una squadra abbattuta. C’era consapevolezza di non essere riusciti, ma il giorno dopo c’era voglia di continuare. E questo mi è piaciuto. Vogliamo fare la seconda parte di campionato al massimo”

Ha poi concluso: “”Abbiamo perso ottimi giocatori, non mi ripeto. Non sono stato mai stato legato a una squadra come dopo Firenze, un legame forte con i ragazzi. E’ andata via tanta gente, ma in quel momento a Firenze mi sono legato. Ricci sta facendo tutto, ricordiamoci il primo Ricci che era poca roba e adesso è completo da tutti i punti di vista. Amo Schuurs come persona, non parliamo di Buongiorno…Sento tanti ragazzi miei, sono legato a loro come gruppo. Molto più che in passato”