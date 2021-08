Juric: “La Fiorentina ha giocato meglio e meritato la vittoria. Siamo in ritardo sul mercato, se prendi uno come me devi fare di più”

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato a Sky Sport dopo la partita persa contro la Fiorentina: “Per giocare il nostro calcio ci vuole un’altra fisicità, se perdi così tanti contrasti diventa difficile. C’è veramente tanto da lavorare, non è facile mettere tutto a posto e trovare un equilibrio. La Fiorentina oggi ha giocato meglio, è stata più dinamica, ha meritato la vittoria”.

E poi ha aggiunto: “Mercato? E’ più di un mese che ho detto alla società cosa fare per essere competitivi, quello di ieri in conferenza stampa è stato uno sfogo di disperazione. Questa squadra ha preso centoquaranta gol negli ultimi due anni, ha sempre lottato per salvarsi, per prendere me come allenatore devi fare qualcosa di più sul mercato. Ora siamo in ritardo”.