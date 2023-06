Juric: “La Fiorentina ha una struttura nettamente superiore alla nostra. Arrivare ottavi sarebbe inaspettato e splendido”

Oltre alla Fiorentina, che scenderà in campo stasera a Reggio Emilia, c’è anche il Torino a giocarsi l’ottavo posto, obiettivo che i granata raggiungerebbero in caso di vittoria contro l’Inter. A tal proposito, l’allenatore Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa: “I giudizi si danno sempre a fine stagione. Dipende anche se arriveremo ottavi domani: sarebbe una cosa inaspettata e splendida. Quanta pressione sentite? Nessuna, dobbiamo giocare liberi e felici”.

Sulle rose davanti al Torino: “Ci sono almeno otto squadre, compresa la Fiorentina, che hanno una struttura nettamente superiore alla nostra. Economicamente non ci sono le basi per reggere il passo, quindi dobbiamo concentrarci a essere perfetti sul lavoro”.