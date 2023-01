Juric: “Nello sport senza obiettivi forti si perdono motivazioni. Se si pone il decimo posto come traguardo… è un po’ sterile”

Ha soltanto sfiorato la panchina viola Ivan Juric, oggi allenatore del Torino che in conferenza stampa ha parlato di un tema molto caro anche all’ambiente viola, cioè quello degli obiettivi sportivi. Una realtà quella granata che per certi versi sembra affrontare difficoltà simili a quelle della Fiorentina:

“Penso che la base di uno sport è avere un obiettivo. Se per esempio uno dice che l’obiettivo è il decimo posto è un obiettivo un po’ sterile. So che il pubblico del Torino si aspetta che ci giochiamo l’Europa, ma non è realistico al momento. Penso anche io che uno deve avere grandi motivazioni sia a livello personale che di gruppo. E qui poi si percepisce insoddisfazione per il fatto di essere a metà classifica, ma invece è già un grande successo”.

E ancora: “L’anno prossimo è ancora lontano. Se iniziamo adesso a migliorarci lavorando in modo fantastico per toccare il nostro massimo, possiamo già fare qualcosa. Ma adesso avvicinarsi a chi sta davanti mi sembra difficile. Sono convinto che bisogna avere un obiettivo forte, perché è questo che ci spinge ogni giorno. Questo motiva i giocatori ad avere più attaccamento”.