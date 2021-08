Juric: “Non abbiamo fatto una bella partita, persi tutti i duelli fisici. Torino grande club ma avevano fatto promesse diverse”

Molto abbattuto Ivan Juric, dopo la sconfitta del suo Torino con la Fiorentina, così a Dazn: “Non abbiamo fatto una bella partita, in fase difensiva perdevamo tutti i contrasti fisici, poco reattivi. Qualche mancanza si è fatta sentire, sicuramente non una buona prestazione. La politica di austerity? Non parlo di mie ambizioni, quando ho firmato sapevo dove ero arrivato, non è una questione di ambizione. Il Torino è un grandissimo club, ho tanta voglia di portarlo ad un altro livello. La mia ambizione personale è farlo crescere e diventare più forte. Alla firma del contratto c’erano idee e promesse diverse, ora è anche molto tardi perché non è che si buttano dentro giocatori e giocano bene. Diventa chiaro che è difficile che se una squadra ha problemi seri con 4 allenatori diversi, perdendo altri giocatori, è difficile cambiare qualcosa. Sono stato chiaro con la società e ho spiegato cosa fare, anche senza pazzie”.