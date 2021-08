Il tecnico del Torino Ivan Juric commenta così in sala stampa la sconfitta incassata contro la Fiorentina: “La Fiorentina ha fatto sicuramente meglio di noi, non abbiamo retto fisicamente nonostante a volte qualcosa abbiamo fatto. Questo è stato un passo indietro per noi rispetto alla scorsa partita. Abbiamo provato a giocare due punte, abbiamo perso delle linee di passaggio e non reggevamo i contrasti. Per come voglio io giocare così diventa difficile”.