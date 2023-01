Juric perde una pedina importante: Lukic salterà la (prima) Fiorentina, ma tornerà in campo in Coppa Italia a Firenze

Dagli esami diagnostici è arrivata una buona notizia per il Torino: ‘infortunio che ha costretto Sasa Lukic a uscire dal campo durante l’intervallo di Torino-Spezia non è grave.

Il centrocampista serbo ha riportato un trauma elongativo a livello della coscia posteriore destra. Non ci sarà dunque sabato contro la Fiorentina in campionato, ma secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore di Juric dovrebbe rientrare l’1 febbraio nella trasferta di Coppa Italia a Firenze.

Non ci sono preoccupazioni per Perr Schuurs, anche lui sostituito dopo il primo tempo per una botta al fianco sinistro: ieri ha fatto allenamento differenziato ma sabato ci sarà.