Juric perde un’importante pedina in attacco in vista della partita contro la Fiorentina

“Il Torino Football Club comunica che Antonio Sanabria è stato sottoposto in data odierna ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione focale del lungo adduttore sinistro. Il quadro verrà rivalutato clinicamente e strumentalmente nei prossimi giorni”.

Con questo comunicato il Torino ha fatto sapere dell’infortunio del suo attaccante, che non sarà così a disposizione per la prossima gara di Serie A in programma domenica alle 15:00 all’Olimpico Grande Torino contro la Fiorentina.