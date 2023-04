Juric recrimina: “Nonostante le partenze di Brekalo e Mandragora, abbiamo tre punti in più rispetto all’anno scorso. Ma a Torino il decimo posto non basta”

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, è intervenuto a DAZN dopo il pareggio con la Salernitana per commentare la gara finita tra i fischi dei tifosi. L’allenatore serbo ha citato anche due ex granata ora alla Fiorentina, sentite:

“Abbiamo tre punti in più rispetto all’anno scorso nonostante abbiamo perso Bremer, Lukic, Pobega, Mandragora, Brekalo, Praet e altri. La mia colpa è non essere più tosto nelle scelte della società, mi sono tirato indietro su certe cose.

E ancora: “In questo momento abbiamo tre punti in più ma i miei ragazzi si prendono gli insulti. A Torino fare il decimo posto fa amarezza. Non sono riuscito a creare energia tra di noi per fare qualcosa in più. Potevamo fare molto di più in tutto“.