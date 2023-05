Juric sfida il suo passato ed esce vittorioso: il Torino scavalca la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l’anticipo delle ore 12:3o tra Verona e Torino. I granata guidati dal tecnico Ivan Juric, ex della panchina gialloblù, la spunta grazie al gol segnato nel primo tempo da Vlasic con un gran tiro dalla distanza. Nella ripresa la gara è più aperta, con più occasioni da entrambe le parti, ma i padroni di casa non trovano il pareggio.

Il Torino sale così a quota 49, a +3 quindi sulla Fiorentina impegnata tra poco contro l’Udinese, mentre la squadra allenata da Zaffaroni e Bocchetti resta a 30 in compagnia dello Spezia e ancora in piena lotta salvezza.

Ecco la nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 83, Juventus 66, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Torino 49, Monza 46, Fiorentina 46, Udinese 46, Bologna 46, Sassuolo 44, Empoli 38, Salernitana 38, Lecce 32, Verona 30, Spezia 30, Cremonese 24, Sampdoria 17.