Juric: “Siamo ancora un cantiere aperto, Belotti tornerà disponibile dopo la sosta”

Questo pomeriggio l’allenatore del Torino Ivan Juric, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta di Gasperini, questo pomeriggio ha partecipato alla consueta conferenza stampa. Oltre ad analizzare la sfida di domani, il tecnico granata ha rivelato che Belotti non sarà disponibile per la sfida della prossima settimana contro la Fiorentina. Queste le sue parole a Torino Channel:

“Sono curioso della squadra, ma sono anche sereno e tranquillo per il momento. Vedremo al termine della partita. Siamo ancora un cantiere aperto non conosciamo neppure punti deboli e forti. Vedo grande determinazione e dedizione nel voler cambiare il trend degli ultimi anni. Ma vedo anche alti e bassi. C’è voglia di imparare e di fare un calcio più propositivo. In questo momento non ho le certezze che potrò avere tra un po’ di tempo. Com’è affrontare l’Atalanta? Ormai è diventata grande, sa esattamente quello che vuole. Ci sono giocatori che si conoscono bene, che giocano da anni assieme. Vuol dire che la società riconosce un giocatore bravo da uno meno bravo. Ormai è una grande squadra. Meglio giocarci contro subito? Sono proprio curioso di vedere i ragazzi contro una delle squadre più forti. Noi vogliamo aggredire e dominare come l’Atalanta, siamo su quella strada. Il nostro obiettivo è un calcio dinamico ed europeo. Sarà una bella sfida vedere dove siamo, a che punto stiamo e che cosa ci possiamo aspettare. Il segreto di Gasperini è il lavoro. Quando vuole una cosa, sa benissimo che tipo di giocatore gli serve. Se ci sarà o meno Belotti? Starà bene dopo la sosta, se continuerà ad allenarsi con la voglia che ha dimostrato da quando si è aggregato al gruppo. Ha saltato tre giorni per un problema alla caviglia. Può giocare con Sanabria, ma io preferisco un solo attaccante al centro e ogni tanto si può passare a due. Tutti e tre gli attaccanti in organico sono prime punte, non è il massimo”.