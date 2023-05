Juric: “Siamo andati in difficoltà dopo il gol della Fiorentina, ma sono complessivamente soddisfatto. Avrei dato del pazzo a chi pensava ai cinquanta punti a inizio stagione”

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, l’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato a DAZN: “Nel primo tempo potevamo fare qualche gol, questo è sicuro. Nella seconda frazione è diventata sicuramente più tosta, soprattutto dopo il gol della Fiorentina. Siamo riusciti a pareggiare, peccato per la mancata vittoria però sono soddisfatto della maggior parte delle cose viste. Siamo ancora lì in classifica, andiamo avanti così”.

Su Buongiorno: “Ha esagerato in certi momenti, andava troppo in avanti, ma la sua crescita è impressionante. Come lui, ne ho visti poche volte in vita mia. Esterni? Ottimo primo tempo di Singo, ha sbagliato gli ultimi passaggi. Può migliorare, ma si è mosso bene”.

Su Sanabria: “Modificare l’attacco in area di rigore gli ha portato tantissimi gol. Dimostra grande attaccamento alla maglia e ambizione personale, va benissimo così. E’ cresciuto anche come persona. 100 punti con il Torino? Siamo contenti, in ritiro avrei dato del pazzo a chi credeva in questo traguardo. Adesso proviamo ad arrivare ottavi poi vediamo”.