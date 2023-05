Juric torna sul pari con la Fiorentina: “Errori clamorosi nell’ultimo passaggio, il problema è tecnico. Lotta all’ottavo posto? Contro il Monza non ci hanno dato due rigori, ora…”

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, il Torino può ancora credere (esattamente come la Viola) nell’ottavo posto, in attesa di novità sul fronte Juventus. Proprio l’allenatore dei granata, Ivan Juric, è tornato sul match di domenica scorsa: “Il problema del Torino è tecnico: ci manca completamente la freddezza negli ultimi metri di campo. Contro la Viola, abbiamo clamorosamente sbagliato l’ultimo passaggio in una dozzina di occasioni limpide”.

Sul rammarico nella corsa all’ottavo posto: “L’unico dispiacere è il pareggio contro il Monza, c’erano due rigori netti per il Torino. Ma per noi è un bel momento, c’è tanto da giocarsi ma vogliamo fare alla grande”.