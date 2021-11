Juventus-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Eccezionalmente davanti in classifica alla Juventus, la Fiorentina si gioca un altro snodo fondamentale della stagione, per capire quali ambizioni può realisticamente avere in questa stagione. Lo scontro con i bianconeri arriva subito prima dell’ennesima sosta di campionato ma può valere il mantenimento della zona europea, con un mercato di gennaio che si avvicina sempre di più. Sarà anche l’ennesima sfida agli ex, da Chiesa a Bernardeschi fino a Cuadrado: appuntamento alle 18 allo Stadium, agli ordini del sig. Sozza, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.