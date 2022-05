Juventus in Champions League: Scatta l’obbligo di riscatto per Chiesa. La cifra che i bianconeri dovranno versare nelle casse della Fiorentina

La Juventus ha ottenuto in questo fine settimana la certezza della qualificazione alla prossima Champions League, un dato questo che non è passato inosservato nelle stanze dirigenziali della Fiorentina. Questo perché, con la qualificazione alla più importante competizione europea per club, è scattato anche l’obbligo di riscatto da parte della Juve del cartellino di Federico Chiesa.

I viola riceveranno ora per l’attaccante 40 milioni di euro più altri bonus (fino ad un massimo di dieci milioni) che i bianconeri dovranno pagare nei prossimi tre anni. Queste cifre vanno ad aggiungersi ai 10 milioni già versati in due anni per il prestito biennale.

C’è da dire che, qualora non fosse scattato l’obbligo, la Juventus avrebbe con tutta probabilità il diritto di riscatto per tenersi lo stesso il giocatore che è alle prese con la riabilitazione dopo il grave infortunio al ginocchio patito contro la Roma all’Olimpico.