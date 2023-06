Juventus o Fiorentina in Conference? Tempi si allungano per la decisione, ma un’italiana ci sarà sicuramente

Juventus o Fiorentina? Nella prossima Conference League un’italiana ci sarà sicuramente a competere per il trofeo. Ma purtroppo non sarà una decisione che verrà presa in fretta.

Come si legge stamani su La Gazzetta dello Sport, il “processo” alla Juve per le presunte violazioni del Fair Play finanziario, infatti, è semplicemente alla fase d’investigazione e il dibattimento non è ancora cominciato.

Impossibile sperare che arrivi una sentenza in questa settimana, difficile anche nella prossima. Lo scenario più probabile per la ‘rosea’ è che il primo grado si concluda entro la metà luglio. L’eventuale appello bianconero sarà rivolto direttamente al Tas, senza un secondo grado davanti ai giudici Uefa. L’obiettivo di tutti è avere una risposta entro fine luglio-primissimi di agosto, in modo tale da avere la lista delle squadre iscritte alla competizione prima del sorteggio dei playoff di Conference, che si terrà il 7 agosto.