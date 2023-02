Kanchelskis: “La Fiorentina segue da vicino le vicende di Kokorin. Tutto dipende da lui, può tornare a giocare in una società calcistica seria”

L’ex calciatore della Fiorentina e del Manchester United, Andrei Kanchelskis, ha raccontato di come il club viola stia seguendo da vicino le vicende di Alexandr Kokorin, attaccante che è stato prestato all’Aris Limassol a Cipro.

“C’è un reparto speciale addetto a questo compito, come in ogni club che si rispetti – ha detto Kanchelskis – e ogni azione efficace fatta da Kokorin non passa certo inosservata. E questo serve al giocatore, per dargli ulteriore fiducia”.

L’avventura a Firenze, a detta dell’ex ala destra, non è ancora da considerarsi finita: “Tutto dipende da Sasha oggi, non è ancora perso e può tornare a giocare in una società calcistica seria”.