Kanchelskis: “Vorrei che Kokorin tornasse alla Fiorentina per dimostrare il suo vero valore a chi lo ha insultato e criticato”

Un ritorno di Aleksandr Kokorin alla Fiorentina. E’ quello che auspica l’ex calciatore viola, Andrei Kanchelskis.

“Vorrei che tornasse alla Fiorentina per dimostrare a se stesso e a tutti quelli che lo hanno insultato e criticato, me compreso, qual è il suo vero valore” ha detto Kanchelskis in proposito.

Kokorin è stato prestato in questa stagione all’Aris Limassol che comanda la classifica del campionato cipriota quando manca pochissimo al termine della stagione. In campionato l’attaccante russo ha realizzato fin qui nove reti, ma ha anche dovuto saltare alcune partite per infortuni vari.