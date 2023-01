Kayodé cade con l’Italia U19: sconfitta in amichevole contro la Spagna

Test amichevole per il terzino destro della Fiorentina Primavera Michael Kayodé, protagonista quest’oggi con la Nazionale Italiana Under 19. I ragazzi del commissario tecnico Alberto Bollini erano impegnati a Malaga, all’Estadio El Pozuelo, per un’amichevole contro la Spagna.

Il match è terminato sul risultato di 1-0 per le Furie Rosse, che hanno risolto il match con una rete intorno al 65° minuto. Il calciatore della Fiorentina Kayodé è sceso in campo per gran parte della partita: ha abbandonato il terreno di gioco solo nei minuti finali. La Nazionale U19 si avvicina alla fase élite dell’Europeo, prevista a marzo.