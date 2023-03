Kayode: “Mi ispiro a Cafù e ho il sogno di esordire con la Fiorentina. Le spiegazioni di Italiano e i consigli di Dodô”

Liquidato dalla Juventus, Michael Kayode ha saputo reinventarsi prima nel Gozzano e poi alla Fiorentina. Oggi l’esterno è un punto fermo anche della nazionale Under 19.

Un ragazzo del 2004 che ha dei sogni: “In questa stagione spero nel debutto in prima squadra con la Fiorentina – ha detto a La Nazione – magari più avanti. E poi anche quello con la Nazionale maggiore. A chi mi ispiro? Fra i giocatori del passato ho sempre guardato Cafù per come interpretava il mio ruolo”.

Durante la pausa Mondiale è stato sempre con la prima squadra gigliato: “Periodo che mi è servito, stimo tanto Italiano. Chiede cose diverse da Aquilani, ma ha la pazienza di spiegarmele. Anche Dodô mi dà tanti consigli. Con mister Aquilani ho un ottimo rapporto. Ho avuto la fortuna di averlo fin da subito”.