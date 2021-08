Kean sempre più lontano dalla Fiorentina: Raiola a Torino per trattare il ritorno alla Juventus

Più volte Moise Kean è stato accostato alla Fiorentina nell’ottica di un attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic. Ad oggi però l’italiano sembra abbastanza lontano dalla possibilità di vestire la maglia viola. Anzi, come riporta TMW, è probabile che Kean torni proprio alla Juventus.

Ai bianconeri farebbe molto comodo, in quanto inseribile nella lista Champions come calciatore cresciuto nel vivaio. Proprio in queste ore alla Continassa è arrivato il procuratore Mino Raiola, per discutere di un ritorno che sembra sempre più vicino.