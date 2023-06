Kehrer: “Siamo fiduciosi di poter vincere la Conference. Abbiamo giocatori che in campo si prendono responsabilità ed hanno ottenuto trofei. In Portogallo ci siamo rilassati ma ora…”

Il difensore tedesco Thilo Kehrer, calciatore del West Ham United, ha parlato al sito ufficiale del club inglese. Il calciatore ex Psg commenta il ritiro in Portogallo della squadra e si proietta sulla finale di Conference League contro la Fiorentina.

“È stato bello passare del tempo insieme, in un posto diverso dal solito, che aiuta a mescolare le cose. Ci ha permesso di rilassarci un po’, passare un po’ di tempo insieme e riorganizzarci per essere completamente concentrati ora. Penso che abbiamo legato bene come squadra, ma abbiamo usato gli ultimi giorni per crescere ancora di più e per ottenere ancora più spirito di squadra”.

“Anche attorno al campo di allenamento c’è una buona atmosfera. Il team e lo staff lavorano tutti insieme e siamo tutti molto vicini. Per questo motivo, è stato fantastico e facile ambientarsi dentro e fuori dal campo. Abbiamo molta qualità, molto potenziale, e vogliamo sfruttarlo al meglio”.

E ancora: “L’entusiasmo dei tifosi è palpabile. Lo si può sentire anche da tutti coloro intorno al club. Sentiamo il sostegno di ogni tifoso e stiamo portando quell’energia con noi, daremo il nostro meglio per loro. Abbiamo fatto la storia arrivando in finale ma ora la nostra concentrazione è sull’obiettivo. Vogliamo vincere e siamo fiduciosi di poterlo fare”.

“Abbiamo giocatori che si prendono responsabilità in campo e guidano la squadra. Abbiamo giocatori con esperienza in partite importanti, che hanno vinto trofei, perciò porteremo tutto questo nello spogliatoio per spingere tutti. Per me sarebbe uno dei più grandi trofei in carriere. Per la stagione che abbiamo fatto e per l’importanza che il trofeo avrebbe per il club, e per l’obiettivo che mi sono posto quando sono venuto al West Ham. E’ davvero qualcosa di grande”.