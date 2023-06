Kim sembra sempre più lontano dall’Italia e per sostituirlo il Napoli pensa a un difensore della Fiorentina

Dopo una stagione da assoluto protagonista in un Napoli destinato a passare alla storia, Kim è ora al centro del calciomercato con il suo futuro che pare oramai essere lontano dalla città partenopea. Le big europee lo corteggiano e, come riportato da Tuttosport, Bayern Monaco e Manchester United proveranno a concludere un accordo il prima possibile.

La squadra di Aurelio De Laurentis starebbe quindi già pensando a un sostituto e uno dei profili preferiti è il difensore viola Nikola Milenkovic. Per lui non una stagione straordinaria alla Fiorentina, condizionata peraltro da diversi infortuni. Resta indubbio il fatto che, in un reparto difensivo che potrebbe vedere anche la partenza di Igor, il serbo rappresenta uno dei pilastri da cui ripartire.