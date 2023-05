Kokorin a un passo dal titolo di campione di Cipro. Domani potrebbe già arrivare il verdetto per l’Aris Limassol… contro Tomovic

L’attaccante di proprietà della Fiorentina Aleksandr Kokorin ha la possibilità di scrivere la storia dell’Aris Limassol, club cipriota dove gioca in prestito. Il russo sta contribuendo al raggiungimento del primo posto in classifica con ben 12 gol stagionali, suo record personale.

Domani potrebbe già essere la giornata della gloria. L’Aris Limassol se la vedrà in trasferta contro l’AEK Larnaca di un altro ex Fiorentina d’eccezione, il difensore Nenad Tomovic. L’Aris giocherà in contemporanea con l’APOEL. In caso di vittoria biancoverde e di non vittoria del club di Nicosia, Aleksandr Kokorin potrebbe laurearsi campione di Cipro. In attesa di sapere cosa gli riserverà il futuro.