Kokorin a Villa Stuart: Visita di controllo per il russo

Dopo la partita contro il Milan, ci sarà la sosta per le Nazionali. Giorni importanti per la Fiorentina che potrà recuperare i diversi acciaccati in rosa, tra cui Aleksandr Kokorin. Il russo, che sarà assente domenica, farà di tutto per essere disponibile alla ripresa del campionato, provando così a regalarsi un finale di stagione da protagonista.

L’ex Zenit, come si legge su La Nazione, non è ancora pienamente guarito dall’infortunio. La lesione muscolare rimediata contro la Roma si è sovrapposta ad una vecchia cicatrice, creandogli un grande fastidio. Così, due giorni fa Kokorin è tornato a Roma, presso Villa Stuart, per una visita medica approfondita. Tornato a Firenze, il russo ha proseguito con il lavoro differenziato, con l’obiettivo di tornare a disposizione di Prandelli il prima possibile.