Kokorin, arriva (finalmente) una chance per giocare titolare?

Così come accaduto dal momento del suo arrivo alla fine della scorsa stagione, anche in questa annata Aleksandr Kokorin sta faticando tantissimo a ritagliarsi un proprio spazio all’interno della Fiorentina.

Fino a questo momento ha collezionato quattro presenze, con 28 minuti totali giocati, però potrebbe essere arrivato finalmente per lui il momento di essere schierato come titolare. Il riferimento va alla partita di Coppa Italia che la Fiorentina giocherà al Franchi contro il Benevento il 15 dicembre prossimo. In quella circostanza Italiano potrebbe dare un turno di riposo a Vlahovic e una possibilità concreta al russo di mettersi in mostra.