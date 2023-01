Kokorin che scoppola! E il russo ora parte dalla panchina

Che scoppola! E’ quella presa dall’Aris Limassol in Coppa di Cipro contro l’Apoel Nicosia. Un KO 4-2 subito fuori casa dalla squadra in cui milita Aleksandr Kokorin, che è costato l’eliminazione dalla competizione ai biancoverdi.

A proposito del giocatore prestato dalla Fiorentina ai ciprioti, c’è da dire che anche stavolta, per il secondo match consecutivo, è partito dalla panchina, entrando in campo ad inizio ripresa, con la sua squadra già sotto per 3-1. In questo caso non ha saputo dare quel qualcosa in più che sarebbe servito per tornare sotto.