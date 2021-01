“Kokorin ci metterà poco a recuperare la condizione. Lasciate stare la vita privata, in campo ha sempre fatto grandi cose”

Ekaterina Dolfin, corrispondente dall’Italia per l’emittente russa Match TV, ha parlato a Lady Radio di Kokorin: “Di sicuro vi farà divertire. E’ un personaggio famoso in Russia, forse troppo, deve scrollarsi di dosso la sua reputazione. E’ purtroppo nel momento più basso della sua carriera. La Serie A in questo momento è un sogno, può dimostrare a tutti che è presto per buttarlo via: negli ultimi dieci anni è stato la nostra speranza, direi fino al Mondiale 2018, prima di rompersi il crociato. E’ sempre stato ben visto dai tecnici italiani, infatti il miglior periodo della sua carriera è stato allo Zenit con Mancini“.

E poi ha aggiunto: “Kokorin è stato molto criticato per la sua vita fuori dal campo ma allo stesso tempo molto elogiato per quel che faceva sul rettangolo verde. Ultimamente ha giocato bene a Sochi, prima di arrivare allo Spartak: quando è in forma, vi posso assicurare che mantiene un buon livello di prestazioni. Di certo non sarà al pari con i nuovi compagni dal punto di vista fisico, ma non ci vorrà molto a recuperare. L’ambientamento in squadra semmai sarà difficile, non ha il posto assicurato e dovrà lavorare molto, ma il talento che vedono Capello e Mancini lui lo ha”.