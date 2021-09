Kokorin e una serie di occasioni da sfruttare in tutto il campionato. Italiano cerca di rilanciare l’ennesima pedina

Nelle ultime due gare contro Genoa e Inter l’attaccante viola Aleksander Kokorin è subentrato a gara in corso non certo impressionando o facendo scorticare le mani dei tifosi presenti dagli applausi, ma comunque dando segnali della sua presenza. Il fatto che il tecnico Vincenzo Italiano lo faccia rientrare nelle rotazioni delle partite non rappresenta certo una casualità, ma anzi un tentativo di voler recuperare un giocatore sul quale la Fiorentina ha voluto investire e fargli mettere minuti nelle gambe. Le valutazioni saranno poi fatte entro l’inizio del mercato invernale, quando si avrà un’idea più chiara di dove può arrivare la squadra viola e capire così se servono altri rinforzi o se può essere lui il jolly su cui poter puntare.

Per adesso siamo molto lontani da questa ipotesi, ma è anche vero che il minutaggio a disposizione è stato poco e un attaccante di movimento come lui dovrebbe giocare più spesso per tornare in forma il prima possibile. Da qui a gennaio le occasioni comunque non mancheranno. La fiducia da parte dell’allenatore c’è e Kokorin sa quanto importante. Il rilancio può essere anche graduale, ma è sicuramente uno degli obiettivi che la Fiorentina si è posto. I recuperi di tanti giocatori da parte di Italiano sono ben evidenti e decantati. Niente vieta quindi che possa essere lo stesso con l’attaccante russo. Il ruolo di vice Vlahovic è importante quanto prezioso nel corso di un’intera stagione, e a Kokorin non resta che giocarsi bene le sue carte negli spezzoni che gli verranno sicuramente concessi in ogni tipo di gara, facile sulla carta o complicata che sia.