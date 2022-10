Kokorin in versione ambientalista: “Con i giocatori e i tifosi dell’Aris abbiamo ripulito la spiaggia dai rifiuti. Mi piace la grande sintonia che c’è con i nostri supporters”

Ieri pomeriggio l’attaccante russo Aleksandr Kokorin, attualmente in prestito dalla Fiorentina all’Aris Limassol in quel di Cipro, ha preso parte ad una iniziativa ambientalista del suo club. Eco-attivisti locali, giocatori e tifosi dell’Aris hanno infatti ripulito la spiaggia cittadina vicino al porto di Limassol.

Il centravanti russo ha commentato così questa importante iniziativa: “Mi sono divertito molto con la squadra. Ho portato mio figlio con me per mostrargli e spiegargli come i rifiuti influiscono sull’ambiente. Ho un intero pacchetto di materiale raccolto insieme a lui. Il mare è pulito qui, ma alcune spiagge della città sono disseminate di rifiuti e devono essere prese delle misure. È bastato un gruppo di tifosi e calciatori per mettere ordine. I ragazzi ed io abbiamo raccolto un mucchio di plastica e lattine dalla spiaggia. Tra gli oggetti più grandi sono una sedia da ufficio, un contenitore da cinque litri, una griglia per cuocere la carne. Tutti i partecipanti erano soddisfatti e per la nostra unità con i tifosi, c’è stata una grande sintonia”.

Un’esperienza utile e da elogiare quella compiuta dall’ex giocatore viola, che si è dato un gran da fare con guanti e un sacco della spazzatura alla mano.