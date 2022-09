Kokorin inizia la sua avventura cipriota con un assist e una goleada

L’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, ha già fatto il suo esordio con la nuova maglia dell’Aris Limassol.

Il russo è entrato ad inizio secondo tempo della partita vinta dalla propria squadra per 5-0 contro l’Olympiakos Nicosia e nei minuti finali ha fornito anche l’assist per la rete che ha chiuso la gara, realizzata da Spoljaric. Un passaggio dentro l’area per l’accorrente compagno che ha chiuso con un destro ad incrociare sul secondo palo.

Primi minuti dunque per Kokorin che non giocava in una partita ufficiale dall’aprile scorso quando entrò nel finale contro il Napoli.