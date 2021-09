Kokorin, Italiano sta pensando anche a lui…

Come scrive La Nazione, Sasha Kokorin riparte da quel poco che ha messo in mostra nei suoi primi mesi a Firenze. Com’è possibile che un giocatore definito fuoriclasse da Mancini e Capello sia appassito così? Non sono state trovate alternative sul mercato, e al centro sportivo si vede quantomeno un Sasha più motivato e presente a quel che lo circonda.

Il tecnico sta adattando il gioco della squadra anche alle caratteristiche dell’ex Zenit, più incline al palleggio che alla finalizzazione, e dunque più adatto a far inserire le mezzali che ad attaccare l’area come fa Vlahovic.