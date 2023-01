Kokorin: “Lo sento, il 2023 sarà il mio anno migliore”. FOTO: La giacca personalizzata con il marchio K9 ovunque

L’attaccante di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito all’Aris Limassol, Aleksandr Kokorin, è fiducioso per l’anno che è appena cominciato. Il messaggio trasmesso attraverso i propri social è chiaro in questo senso: “Lo sento, questo sarà il mio migliore anno”.

Intanto per celebrare al meglio l’entrata nel 2023 ha scelto un look davvero appariscente. Al di là degli occhiali gialli scelti per l’occasione, da sottolineare la sua giacca, personalizzata e con il marchio K9 presente pressoché ovunque.