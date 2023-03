Kokorin, ma che fai? Il russo posa con una maglietta… che ricorda il momento del suo arresto – FOTO

Aleksandr Kokorin ne ha combinata un’altra delle sue. L’attaccante dell’Arīs Limassol, in prestito dalla Fiorentina, avrà lasciato tutti i suoi follower a bocca aperta quando quest’oggi ha pubblicato una Instagram story molto particolare.

Il calciatore russo, infatti, si è scattato una foto in bagno – ma questa non è la parte strana della storia – ritraendosi con addosso una t-shirt “personalizzata”. Come si può vedere dall’istantanea sotto riportata, Kokorin indossa una maglietta con un’immagine che lo ritrae nel momento del suo arresto, avvenuto nel 2018. Come se non bastasse, sotto alla foto si legge la scritta ‘Legend‘, mentre lo stesso giocatore ha commentato il tutto con la parola “Mood“.