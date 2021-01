Kokorin-Malcuit, l’obiettivo è l’Inter. Commisso pronto a sostenere la sua Fiorentina

Non ci saranno i due nuovi acquisti della Fiorentina, Aleksandr Kokorin e Kevin Malcuit, nella gara di questa sera contro il Torino. I due continueranno ad allenarsi a Firenze e l’obiettivo di Prandelli è di averli entrambi a disposizione per la partita di venerdì prossimo contro l’Inter. L’ex giocatore del Napoli, come si legge su La Nazione, è più avanti rispetto al russo: a dimostrarlo c’è l’allenamento di ieri svolto interamente in gruppo.

Nel frattempo, sugli spalti dello stadio Grande Olimpico Torino ci sarà anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, pronto a sostenere ed appoggiare la sua squadra da vicino.