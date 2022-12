Kokorin: “Mi hanno rimosso dalla chat dei giocatori della Fiorentina, ma non da quella del cibo, si aspettano che io venga ogni giorno a mangiare? Caceres mi ha fatto molti scherzi…e io gli ho tolto le ruote dalla macchina”

Nell’intervista rilasciata al corrispondente di Sport24 Vladimir Kolos, l’attaccante Aleksandr Kokorin, ha parlato anche di Fiorentina: “Mi hanno rimosso dalla chat di squadra. Sarebbe stato un inutile flusso di messaggi – barzellette e roba del genere. Strano però che mi abbiano lasciato nel sistema di ricarica del cibo. Alla Fiorentina devi scegliere in anticipo cosa mangerai domani. Strano che non mi abbiano rimosso. Forse si aspettano che io vada lì ogni giorno a mangiare? La pizza la mangiavo a malapena. Ci sono letteralmente due o tre posti a Firenze che hanno una buona pizza. E così, sia la pasta che la pizza in Russia sono molto più gustose”.

Sulle dinamiche di spogliatoio: “Il giocatore più spiritoso? L’argentino Gonzalez ora. E prima c’era l’uruguaiano Caceres. Eravamo seduti uno accanto all’altro nello spogliatoio. Mi ha fatto molti scherzi, era divertente. Se mi sono vendicato? Una volta gli ho tolto le ruote alla macchina. Dopo l’allenamento, aveva urgente bisogno di tornare a casa. Esce e non ci sono ruote. E io ero seduto in macchina, a guardare la scena. Viene da me e mi dice: “Ma sei scemo?”.